एमएस धौनी ने बताया साक्षी क्यों करती है इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट, देखे VIDEO

नई दिल्ली। टीम इंडिया जहां न्यूजीलैंड में 5 टी-20 मैचों की सीरीज खेलने में व्यस्त है, टीम इंडिया ने सीरीज में 4-0 की बढ़त बना ली है, जिसमे दो मैच में जीत का फैसला सुपरओवर ने किया। भारतीय टीम इसके बाद 3 वनडे और दो टेस्ट सीरीज और खेलगी। वही, दूसरी ओर एमएस धोनी अपने परिवार के साथ मध्यप्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क में घूम रहे हैं। पत्नी साक्षी ने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि धोनी ट्रिप को खूब एन्जॉय कर रहे हैं।

दरअसल, धोनी की पत्नी साक्षी अक्सर सोशल मीडिया पर धोनी की फोटो और वीडियो को पोस्ट करती रहती हैं। होटल रूम के अंदर जब साक्षी एमएस धोनी का वीडियो रिकॉर्ड करने लगीं तो धोनी उन पर एक कमेंट किया, जिसको सुनकर सभी लोग हंस पड़े। ट्विटर पर इस वीडियो को धोनी के एक फैन पेज ने पोस्ट किया है, धोनी कहते हैं, ''साक्षी यह सब अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के लिए करती हैं।'' इससे पहले साक्षी ने वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो धोनी को स्वीटी-स्वीटी कहकर चिढ़ा रही थीं, वीडियो में देखा जा सकता है कि धोनी उनको इग्नोर करते हैं, लेकिन साक्षी बार-बार उनको परेशान करती दिखीं।

.@msdhoni : Dekho aapne Instagram ke followers badhne ke liye, ye sab kar rahe hai... @SaakshiSRawat : All your followers love me also no..



Check out the hilarious convo here!🤣#Dhoni #Sakshi #MahiWay ❤️😇 pic.twitter.com/B0VNZ4mUOH