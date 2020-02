एमएस धोनी ने अपने क्रिकेटर साथियों को खिलाए गोलगप्पे, देखें VIDEO

नई दिल्ली। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया से बाहर हैं लेकिन वो इसके बावजूद सुर्खियों में छाए रहते हैं। एमएस धोनी पत्नी साक्षी, पूर्व क्रिकेटर आरपी सिंह और कुछ दोस्तों के साथ मालदीव में छुट्टियों का मजा ले रहे हैं। धोनी का कोई ना कोई वीडियो या फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है, ऐसे में एक नए वीडियो में धोनी गोलगप्पे खिलाते नजर आ रहे हैं।

यह भी पढ़े: CAB के 18वें अध्यक्ष बने अभिषेक, गांगुली के भाई स्नेहाशीष नए सचिव

दरअसल, एमएस धौनी इस दौरान दोस्तों और परिवार संग क्वालिटी टाइम एन्ज्वॉय कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हुआ है, जिसमें धोनी अपने साथी संग टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर आरपी सिंह और पीयूष चावला को गोलगप्पे खिलाते नजर आ रहे हैं। एमएस धौनी खुद पानी पूरी में आलू-छोले मिलाने के बाद पानी डाल रहे हैं और अपने दोस्तों को परोस रहे हैं।

Straight outta Maldives, our rockstar is seen making a couple of pani puris!👨‍🍳



Our favorite chat just became even more delectable! 🥰🤤#MahiInMaldives #Dhoni @msdhoni pic.twitter.com/NFjGcuMT1h