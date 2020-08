मियांदाद ने पीएम इमरान पर लगाया खिलाड़ियों को नौकरी से वंचित करने का आरोप

नई दिल्ली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज जावेद मियांदाद ने अपने पूर्व साथी खिलाड़ी व पाकिस्तान के मौजूदा पीएम इमरान खान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वो उनमें से एक हैं जिन्होंने उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया है। अपने यूट्यूब चैनल पर जावेद मियांदाद ने कहा कि वो इमरान खान के कप्तान थे। उन्होंने कहा कि वो राजनीति में शामिल होंगे और लोगों को बताएंगे कि वास्तविक राजनीति क्या होती है। उन्होंने कहा कि राजनीति में आने के बाद वो सच को सच कहेंगे।

1992 वनडे वर्ल्ड कप विनर जावेद मियांदाद ने इमरान खान पर आरोप लगाया कि उन्होंने इमरान को देश का पीएम बनने में मदद कि, लेकिन वो अपना रास्ता भटक गए और अपने देश को सही तरीके से नहीं चला रहे हैं। यही नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी में भी हुई नियुक्तियां भी संदिग्ध है। मियांदाद ने इमरान पर खिलाड़ियों को नौकरी से वंचित करने का आरोप लगाया और कहा कि पाकिस्तान के लोग बहुत सक्षम हैं, और विदेशों से लोगों को लाकर पाकिस्तान के क्रिकेट को चलाने की कोई जरूरत नहीं है।

उन्होंने आरोप लगाया कि अज्ञानी लोग पीसीबी को चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर पीसीबी में भ्रष्टाचार करने के बाद वे भाग गए तो उन्हें कौन पकड़ेगा। जावेद मियांदाद ने यह भी कहा कि पूर्व कप्तान सरफराज अहमद के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया वो सही नहीं था।

Javed Miandad announces decision to enter politics. Says Imran Khan acts like god, while he made him the PM. "I was his captain, he wasn't my captain." 🙃pic.twitter.com/JVIRfP7sBI