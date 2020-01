मेरा धर्म बदलने की बहुत लोगो ने की कोशिश, लेकिन असफल: दानिश

नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व लेग स्पिनर दानिश कनेरिया एक बार फिर से सुर्खियों बटोर रहे हैं, 39 साल के कनेरिया सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने ट्विटर पर फैन्स के सवालों के जवाब दिए। दानिश ने #AskDanish सेशन में अपने बारे में कुछ निजी बातें भी बताईं। इस दौरान एक महिला प्रशंसक ने उनसे इस्लाम कबूल कर लेने की अपील की थी, उसने कहा कि इस्लाम के बिना जीवन कुछ भी नहीं है। उसने इसका तुरंत जवाब दिया....

दरअसल, दानिश कनेरिया के एक फैन ने उनसे इस्लाम कबूल करने की बात कही। ट्विटर पर #AskDanish सेशन के दौरान कनेरिया ने अपनी उस प्रशंसक को जवाब देने में देर नहीं लगाई और इस पर दानिश ने जवाब देते हुए कहा कि आप जैसे कई लोग कोशिश कर चुके हैं कि मैं अपना धर्म बदल लूं, लेकिन सफल नहीं हो पाए।

I am very happy in Pakistan. #AskDanish https://t.co/NhuF0ReHhc

दरअसल, आमना गुल नाम की यूजर ने दानिश कनेरिया को लिखा- 'आप इस्लाम कबूल कर लीजिए. इस्लाम सबकुछ है मैं जानती हूं कि इस्लाम के बिना जीवन कुछ भी नहीं है, आपकी जिंदगी मौत जैसी है , आप इस्लाम कबूल कर लीजिए।' कनेरिया ने झट जवाब दिया, 'आपकी तरह कई लोगों ने मेरे धर्म को बदलने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए।' इतना ही नहीं, उन्होंने कहा, 'हिंदू होने पर गर्व है। तभी एक यूजर ने कनेरिया से पूछ ही लिया कि क्या आप पाकिस्तान में सुरक्षित महसूस नहीं करते..?

I am feeling very safe. I said some people tried. Don’t play with words. https://t.co/Npngt5NUB3