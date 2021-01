नहीं रहे मैनचेस्टर सिटी के स्टार फुटबॉलर 74 वर्षीय कोलिन बेल

डेस्क। मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब के पूर्व खिलाड़ी एवं इंग्लैंड के मिडफील्डर कोलिन बेल का आज 74 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने सिटी संग अपने 13 साल के करियर में 492 मुकाबले खेले एवं 152 गोल किए।

उन्होंने इंग्लैंड हेतु 48 मैच खेले और नौ गोल किए। बेल के नाम पर एतिहाद स्टेडियम में ‘कोलिन बेल स्टैंड’ है। मैनचेस्टर सिटी ने आज अपने बयान में बोला कि कोलिन बेल का संक्षिप्त रोग के पश्चात निधन हो गया। उनकी यह बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित नहीं थी।

सिटी के चेयरमैन खालदून अल मुबारक ने बयान में बोला, ‘कोलिन बेल को हमेशा मैनचेस्टर सिटी के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में याद किया जाएगा और आज उनके निधन की दुखद खबर से हमारे क्लब से जुड़ा हर व्यक्ति प्रभावित होगा।’ बेल के निधन पर सिटी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की।

It is with the deepest sadness and heaviest of hearts that we announce the passing of Manchester City legend Colin Bell.



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re