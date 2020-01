LIVE INDvNZ 3rd T20: भारत ने न्यूजीलैंड के सामने रखा 180 रनों का टारगेट

डेस्क। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी-20 सीरीज का तीसरा मुकाबला हैमिल्टन के सेडन पार्क में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। भारत का स्कोर 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 179 रन है। मनीष पांडे 14 और रवींद्र जडेजा 10 रन बनाकर नाबाद लौटे। भारत ने न्यूजीलैंड को जीत के 180 रनों का लक्ष्य दिया है।

भारत को 18.5 ओवर में 5वां झटका लगा। हाशिम बेनेट की गेंद पर टिम साउदी ने विराट कोहली का कैच लपका। कोहली 27 गेंदों में 2 चौकों और 1 छक्के के साथ 38 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौटे।

