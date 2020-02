लॉन्च हुआ IPL 2020 का एड, लोगों ने जमकर बनाया मजाक, देखिये VIDEO

डेस्क। 29 मार्च से शुरू होने वाले आईपीएल के 13वें सीजन के लिए रविवार को आईपीएल का एड लॉन्च कर दिया गया है। इस एड को देखकर क्रिकेट प्रशंसक भड़के हुए है और इस एड पर सवाल भी उठा रहे है।

दरअसल इस एड में फैंस अपनी टीम और खिलाड़ियों की ताकत बताते नजर आ रहे हैं। एड की शुरुआत एमएस धोनी से होती है, जिसमें दूसरी टीम में समर्थक उनकी काबिलियत और भविष्य पर सवाल उठाते हैं। वहीं मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा की खिताबी जीत पर भी ध्यान खींचा गया, जो सिर्फ ऑड साल में ही फाइनल जीतते हैं।

The stage is set 🏟️ and the banter is 🔛



Ahead of the #VIVOIPL 2020, keep the banter coming and get set for March 29, jab #KhelBolega on @StarSportsIndia 📺📺 and Hotstar! 😎😎



The @Vivo_India IPL Carnival begins soon 💪💪 pic.twitter.com/DXCrNDX722 — IndianPremierLeague (@IPL) February 23, 2020

फैंस धोनी को मैदान पर देखने को लेकर उत्साहित हैं। वहीं कुछ फैंस का मानना है कि एड में खिलाड़ियों का मजाक बनाया गया है। खासकर धोनी का, जो इस सीजन में अपने बल्‍ले और कप्तानी से जवाब देंगे।

That's how you should promote the World No. One T20 league. Making slight fun of everyone. What a brilliant advertisement this is. Kudos to the entire team of @StarSportsIndia for coming up with great ideas every year. #VIVOIPL 2020 ab toh #KhelBolega from 29th March. #IPL2020 — Aditya Saha (@adityakumar480) February 23, 2020

विज्ञापन में मजाकिया अंदाज में खिलाड़ियों की कमजोरियों के साथ ताकत पर भी जोर डाला गया। भारतीय कप्तान विराट कोहली की टीम रॉयल चैंलेजर्स बेंगलोर के खिताबी सूखे से लेकर ऋषभ पंत के दौर, क्रिस गेल के तूफान सभी को याद दिलाकर बताने की कोशिश की गई है कि टूर्नामेंट में एक बार फिर मुकाबला टक्कर होगा, क्योंकि हर टीम के पास कोई न कोई ऐसा खिलाड़ी है, जो दुनिया के सर्वश्रेष्‍ठ में से एक है।

Sirf maarega hi nhi rulayega bhi . Apna Mahi phir se maarne ke liye ready hai pic.twitter.com/Z4apfNHFM4 — PRACHI SHARMA MSD FAN 🇮🇳 (@MSDHONIfan_7) February 23, 2020

khelega aur marega bhi 💛🔥 pic.twitter.com/uyZMaXucOg — Asutosh77 (@Asutosh77) February 23, 2020

Tum sabka Baap aa rha hai..🔥🔥🔥#Csk💪😎 pic.twitter.com/vxHBYMb62b — Adisingh Mahi Bhakt AKKIAN❤🔥 (@AdiSing43218054) February 23, 2020

Try in next year bcoz

This one is not odd year... — Md Sohail Ashraf (@sohailashraf575) February 23, 2020

आईपीएल (IPL) का यह एड कुछ फैंस को काफी भा रहा है तो कई इस पर नाराज भी हो गए। पसंद करने वाले एक फैन ने कहा कि दुनिया की नंबर एक टी20 लीग को प्रमोट करने के लिए हर किसी पर मजाक बनाया गया। यह शानदार विज्ञापन है।

😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

Mr. Sourav Ganguly, is this how you give respect to a MAN who gave his heart and soul to INDIAN CRICKET



Wait for that Man "THALA DHONI" to reply with his bat / captaincy in this season — Ananthu (@smilerajsmile) February 23, 2020

Yen maga ek cup ke liye 12 saal raukayega kya😁😁😅 #khelbolega — Akash Divekar (@akashdivekar73) February 23, 2020

बता दें कि आईपीएल का उद्घाटन मुकाबला मौजूदा विजेता मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर खेला जाएगा, जबकि फाइनल 24 मई को खेला जाएगा। शनिवार और रविवार को होने वाले दो मुकाबलों की संख्या घटा दी गई है। पिछली बार कुल 12 डबल हैडर मुकाबले खेले गए थे। इस बार सबसे कम छह डबल हैडर होंगे, जिसकी वजह से टूर्नामेंट 57 दिन तक खिंच गया है।

यह खबर भी पढ़े: IND vs NZ 1st Test: टी20 और वनडे के बाद TEST में भी नहीं चला विराट कोहली का बल्ला, पहले टेस्ट में बनाए मात्र 21 रन

यह खबर भी पढ़े: Women's T20 WC: वेस्टइंडीज ने थाईलैंड को डेब्यू मैच में 7 विकेट से हराया, कप्तान स्टेफनी टेलर ने किया ऑलराउंड प्रदर्शन

मात्र 289/- प्रति sq. Feet में जयपुर में प्लॉट बुक करें 9314166166