लंका प्रीमियर लीग को लगा बड़ा झटका, क्रिस गेल के बाद इन खिलाडियों ने भी खेलने से किया इनकार

नई दिल्ली। टी-20 क्रिकेट के सफलतम खिलाड़ियों में शामिल क्रिस गेल और लसिथ मलिंगा के अलावा इंग्लैंड के तेज गेंदबाज लियाम प्लंकेट पहली लंका प्रीमियर लीग (एलपीएल) से हट गए हैं जिससे शुरू होने से पहले ही टूर्नामेंट को बड़ा झटका लगा है। गेल और प्लंकेट के हटने की पुष्टि उनकी फ्रेंचाइजी कैंडी टस्कर्स ने की है जबकि ईएसपीएनक्रिकइंफो के अनुसार मलिंगा ने तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलने का हवाला दिया है।

वेस्टइंडीज के बल्लेबाज के हटने के कारणों का खुलासा किए बगैर टस्कर्स ने ट्वीट किया, ''हमें यह घोषणा करते हुए दुख हो रहा है कि क्रिस गेल इस साल एलपीएल टी20 में नहीं खेलेंगे।'' एक अन्य ट्वीट में टीम ने कहा, ''हमें यह घोषणा करते हुए भी दुख हो रहा है कि लियाम प्लंकेट भी इस साल एलपीएल टी-20 में नहीं खेलेंगे।''

