प्रेस कॉन्फ्रेंस में CAA को लेकर कोहली से पूछा ये सवाल, मिला ये जवाब

नई दिल्ली। टीम इंडिया को श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की टी 20 सीरीज का पहला मुकाबला रविवार को गुवाहाटी में खेला जाएगा। इस मैच को लेकर एहतियातन खास सतर्कता बरती जा रही है, यहां के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम के अंदर क्रिकेट प्रशंसक पोस्टर, बैनर या प्लेकार्ड भी नहीं ले जा पाएंगे। क्योंकि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं, सीएए पर विराट कोहली ने पहली बार अपना बयान रखा है।

दरअसल, भारतीय टीम टी20 मैच खेलने के लिए गुवाहाटी पहुंची है, सीएए को लेकर कप्तान विराट कोहली का बयान आया है। विराट कोहली ने सीएए से जुड़े सवाल पर बचाव भरा जवाब दिया है। उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम पर बिना किसी पूर्ण जानकारी के टिप्पणी करने से इनकार किया, लेकिन 4 साल पहले उन्‍होंने नोटबंदी के फैसले की खुलकर तारीफ की थी।

#WATCH Indian captain Virat Kohli on #CitizenshipAmendmentAct: I don't want to be irresponsible&speak on something that has radical opinions on both sides. I need to have total information&knowledge of what it means&what is going on, then be responsible to give my opinion on it. pic.twitter.com/Bli07MyLtq