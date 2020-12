किरेन रिजिजू ने शेयर किया अपना फिटनेस video, देशवासियों से इस पहल में शामिल होने का आग्रह

नई दिल्ली। भारत को एक स्वस्थ राष्ट्र बनाने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाये गए फिट इंडिया मूवमेंट को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को अपना फिटनेस वीडियो साझा किया और सभी देशवासियों से आग्रह किया वे भी अपना फिटनेस वीडियो पोस्ट कर इस पहल में शामिल हों।

रिजिजू ने मंगलवार सुबह अपना फिटनेस वीडियो पोस्ट करते हुए ट्वीट किया, "लाखों भारतीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के "न्यू इंडिया फिट इंडिया" बनाने के विजन में शामिल हुए हैं। हम फिट इंडिया मूवमेंट को मजबूत कर सकते हैं।"

Millions of Indians have joined the vision of our PM @NarendraModi Ji to make #NewIndiaFitIndia. We can strengthen the #FitIndiaMovement. Share your fitness videos with me and together let's make India a fit, healthy and strong nation.

Fitness Ka Dose Aadha Ghanta Roz pic.twitter.com/p056OEq8NY