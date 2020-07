कारगिल विजय दिवस/ भारतीय खेल जगत ने ऐसे किया भारतीय सेना को सलाम, सचिन बोले- हम उनके ऋणी रहेंगे

नई दिल्ली। कारगिल युद्ध की 21वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर सहित भारतीय खिलाड़ियों ने रविवार को इस युद्ध में शहीद हुए सैनिकों का भावपूर्ण स्मरण किया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने ट्वीट करते हुए लिखा, "भारतीय सेना के उन बहादुर, पराक्रमी जवानों को सलाम जिन्होंने देश के लिए लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी, ताकि हम सभी सुरक्षित रह सकें। जय हिंद।"

Saluting the valour and courage of our brave hearts of the Indian Armed Forces who laid down their lives fighting for our Nation, all to keep all of us safe. 🙏🏼 Jai Hind 🇮🇳 #KargilVijayDiwas — Virat Kohli (@imVkohli) July 26, 2020

महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया, "हमारी सेना के पराक्रम और बलिदान की कई सारी कहानियां हमने सुनी हैं जो बहुत प्ररेणादायी हैं। हम हमेशा देश के लिए की गई उनकी सेवा के लिए उनके ऋणी रहेंगे।" भारतीय टेस्ट टीम के उप कप्तान अजिंक्य रहाणे ने लिखा, "हम कभी उन लोगों की अजेय भावना और साहस को नहीं भूल सकते जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी। हमारी सेना पर गर्व है।"

The countless stories of valour & selfless sacrifices of our 🇮🇳 Defence Forces during the Kargil War are awe-inspiring.

We shall always remain indebted to their service to our nation! 🙏🏻 #KargilVijayDiwas pic.twitter.com/qfrMNZybun — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 26, 2020

लोकेश राहुल ने ट्वीट किया, "हमारे बहादुर जवानों को नमन जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी।" पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने लिखा,"कारगिल विजय दिवस के मौके पर सभी बहादुरों को नमन। हमेशा आपके शौर्य और बलिदान के ऋणि रहेंगे।"

Remembering the selfless sacrifices of our brave soldiers who gave up their lives protecting our nation. 🙏 #KargilVijayDiwas — K L Rahul (@klrahul11) July 26, 2020

पैरालम्पिक खेलों में पदक जीतने वाली दीपा मलिक ने लिखा, "मैं कारगिल युद्ध की 21वीं वर्षगांठ पर सभी जवानों की याद में अपना शीश झुकाती हूं। अतुल्य पराक्रम के लिए हमारी सेना को नमन। हमेशा इसके आभारी रहेंगे।" ओलंपिक कांस्य पदक विजेता निशानेबाज गगन नारंग ने ट्वीट किया, "मैं करगिल विजय दिवस के मौके पर हमारे जवानों की बहादुरी और निस्वार्थ सेवा को सलाम करता हूं। सेना हमारे देश की शान है। हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। जय हिंद।"

भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने ट्वीट किया, "कारगिल विजय दिवस के मौके पर हमारे बहादुर जवानों को नमन। हमारे देश के लिए आपके पराक्रम और बलिदान के शुक्रिया भारतीय सेना। जय हिंद।" उल्लेखनीय है कि भारतीय सेना ने जुलाई 1999 में पाकिस्तान की सेना को मात दी थी और तब से इसे कारगिल विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है।

