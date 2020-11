ISL 2020/ नॉर्थईस्ट यूनाइटेड ने मुंबई सिटी को 1-0 से हराकर किया टूर्नामेंट का पहला उलटफेर

डेस्क। देश की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग आईएसएल के दूसरे दिन ही बड़ा उलटफेर देखने को मिला। नार्थईस्ट यूनाइटेड ने शानदार आगाज करते हुए मुंबई सिटी एफसी को 1-0 से हरा दिया। शनिवार को खेले गए मुकाबले में नार्थईस्ट ने घाना के पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी क्वेसी अपैया के गोल के दम पर विजयी शुरुआत की।

मुंबई के खिलाफ नार्थईस्ट यूनाइटेड की ये 13 मैचों में कुल चौथी जीत ही है। जनवरी में खेले गए पिछले सीजन के मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा था। नॉर्थईस्ट को 49वें मिनट में पहला पेनल्टी मिला। इस पर टीम के स्टार खिलाड़ी कवेसी एपियाह ने गोल कर टीम को 1-0 से आगे कर दिया।

इससे पहले हाफ टाइम तक दोनों टीमें स्कोर करने में नाकाम रही थी। मुंबई सिटी के अहमद जाहू को मैच के 42वें मिनट में मैच रेफरी ने मैदान से बाहर कर दिया। उन्हें खतरनाक टैकल करने के कारण रेड कार्ड दिखाया गया।

बता दें कि मुंबई सिटी की टीम कभी आईएसएल नहीं जीत पाई है। उसे उम्मीद थी कि नए कोच सर्जियो लोबेरा के मार्गदर्शन में उसकी किस्मत बदलेगी, लेकिन पहले ही मैच में टीम को झटका लगा है। लोबेरा के मार्गदर्शन में एफसी गोवा ने 2019 में सुपर कप खिताब जीता था, जबकि टीम आईएसएल में उप विजेता भी रही।

