इरफान पठान ने बिना नाम लिए धोनी पर साधा निशाना तो मचा बवाल

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व हरफनमौला खिलाड़ी इरफान पठान शनिवार को एक ऐसा ट्वीट किए जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया।

दरअसल चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने शुक्रवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 36 गेंद पर नाबाद 47 रनों की पारी खेली। इस दौरान वह मैदान पर कुछ दर्द में भी नजर आए। 39 वर्षीय की फिटनेस को लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं।

धोनी मैच के दौरान 19वें ओवर में गर्मी से काफी बेहाल नजर आए, उन्हें मैदान पर फीजियो को बुलाना पड़ा।

Age is just a number for some and for others a reason to be dropped...