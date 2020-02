आईपीएल 2020: बड़ा बदलाव करने के बाद RCB पर भड़के विराट कोहली, जानिए क्या कहा?

डेस्क। आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया के कई अकाउंट्स से अपना प्रोफाइल फोटो और नाम हटा लिया है। इससे न सिर्फ उसके प्रशंसक बल्कि कप्तान विराट कोहली भी हैरान है।

Posts disappear and the captain isn’t informed. 😨 @rcbtweets, let me know if you need any help.