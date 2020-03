IPL 2020: प्रैक्टिस के लिए चेन्नई पहुंचे MS Dhoni, सिर्फ दो हफ्ते ही करेंगे...

डेस्क। आईपीएल के 13वें सीजन की तैयारियों के लिए महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई पहुंच चुके हैं। आईपीएल के आगामी सत्र से करीब आठ महीने बाद धोनी की मैदान पर वापसी होने वाली है। चेन्नई सुपर किंग्स ने एमएस धोनी की एक तस्वीर शेयर की, जहां वह एयरपोर्ट से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं।

Every goose shall bump with First Day First Show feels! Just #StartTheWhistles! #HomeSweetDen 🦁💛 pic.twitter.com/DpQBIqahZe