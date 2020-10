IPL 2020: कोलकाता नाइट राइडर्स ने किंग्स इलेवन पंजाब को दी 2 रनों से मात, शाहरुख खान ने कहा- यह जीत मेरे दिल के लिए बहुत करीब

नई दिल्ली। IPL के रोमांचक मैच में गेंदबाज सुनील नारायण की फिरकी के जादू और प्रसिद्ध कृष्णा की आखिरी ओवरों में शानदार गेंदबाजी के दम पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने शनिवार को किंग्स इलेवन पंजाब को दो रन से मात दी। जीत के लिए 165 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम को कप्तान लोकेश राहुल (74) और सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल (56) ने पहले विकेट के लिए 115 रन की साझेदारी कर शानदार शुरूआत दिलायी थी लेकिन टीम पांच विकेट पर 162 रन ही बना सकी।

किंग्स इलेवन पंजाब को जीत के लिए आखिरी तीन ओवर में 22 रन बनाने थे और उसके नौ विकेट बचे थे लेकिन नारायण और कृष्णा ने इस दौरान पंजाब को सिर्फ 19 रन ही बनाने दिये और दो-दो विकेट भी चटकाए। केकेआर की इस जीत पर शाहरुख खान ने भी रिएक्शन दिया है।

“when we add up all those inches that’s gonna make the difference between WINNING and LOSING” (Al Pacino) well done @KKRiders boys. @SunilPNarine74 @prasidh43 @RealShubmanGill & Cap @DineshKarthik ( the win was too close for my gentle heart) love u all