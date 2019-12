IPL 2020: केएल राहुल करेंगे किंग्स इलेवन पंजाब की कप्तानी, मालकिन प्रीति जिंटा ने किया खुलासा

डेस्क। किंग्स इलेवन पंजाब ने अगले सीजन के केएल राहुल की कप्तानी में खेलेगी। टीम प्रबंधन ने उन्हें कप्तान नियुक्त कर दिया है। टीम की मालकिन और बॉलिवुड ऐक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने भी विडियो जारी करके कहा है कि राहुल ही पंजाब की कप्तानी करेंगे।

प्रीति जिंटा ने ट्विटर पर विडियो पोस्ट करके कहा, 'यह अनाउंसमेंट करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पंजाब की टीम को नया कप्तान मिल गया है और यह नाम है केएल राहुल का। राहुल ना सिर्फ विस्फोटक बल्लेबाज हैं बल्कि दबाव में वह अच्छा खेलते हैं। वह युवा हैं और बेहद शानदार टीम प्लेयर हैं। हमें बहुत खुशी है कि वह हमारी टीम की अगुवाई करेंगे। मैं इस मौके पर राहुल को बधाई देना चाहती हूं।'

So @klrahul11 will be our new skipper 🏏💪👌 I’m super excited, hope you guys are too ! #Saddasquad #SaddaPunjab #Saddacaptain #ting @lionsdenkxip pic.twitter.com/fswxGv1qhh