IPL 2020: MS की खबर आने के बाद CSK पर भड़के फैंस, सुनाई खरी-खोटी

डेस्क। चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 13वें सीजन के लिए चेन्नई पहुंच गए हैं। 38 वर्षीय धोनी चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में सोमवार से अन्य खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग शुरू करेंगे। इससे पहले चेन्नई सुपरकिंग्स ने अपने ट्विटर पर लिखा कि 'एमएस यहां आ गए हैं।'

CSK के इस ट्विट के बाद महेंद्र सिंह धोनी के फैंस काफी भड़के हुए है। दरअसल, चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने ऑफिशियल टि्वटर अकाउंट पर लिखा- एमएस यहां आ गए हैं... लेकिन सीएसके के इस ट्वीट में एमएस का मतलब महेंद्र सिंह धोनी नहीं, बल्कि मोनू सिंह था। मोनू सिंह भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का हिस्सा हैं, लेकिन सीएसके के इस ट्वीट से धोनी के फैन काफी नाराज हो गए।

धोनी के फैंस ने CSK के इस ट्वीट पर अपनी नाराजगी जताते हुए लिखा कि एमएस का मतलब सिर्फ धोनी है। फैन्स को सीएसके का यह अंदाज पसंद नहीं आया और उन्होंने कहा कि वह असली एमएस का इंतजार कर रहे हैं।

बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) का आगाज 29 मार्च से मुंबई में होने जा रहा है। आईपीएल के 13वें सीजन का ओपनिंग मैच मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। आईपीएल के इस सीजन में फैन्स को सबसे ज्यादा किसी खिलाड़ी का इंतजार है तो वह हैं- महेंद्र सिंह धोनी।

😆😆😆 how many thought exactly what I did 😉😉 btw MS is only MSDhoni ❤️❤️❤️❤️❤️ ..

Good one, CSK admin 😎