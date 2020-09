IPL 2020/अंपायर की गलती पर आग बबूला हुए वीरेंद्र सहवाग, ट्वीट करके लगाईं लताड़

डेस्क। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने किंग्स इलेवन पंजाब को सुपर ओवर में हरा दिया। पंजाब को मैच में जीत के लिए आखिरी ओवर में 13 रन बनाने थे, लेकिन वह 12 रन ही बना सका। सुपर ओवर में पंजाब की टीम सिर्फ दो ही रन बना सकी।

कगिसो रबाडा ने केएल राहुल और निकोलस पूरन को आउट कर दिया। दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत ने 3 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। दिल्ली के ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस को शानदार ऑलराउंड खेल के लिए इस मैच में मैन ऑफ द मैच चुना गया।

मैच के बाद पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने अंपायर के उस फैसले पर गुस्सा जताया जिसमें रन पूरा होने के बाद उसे शॉर्ट करार दे दिया गया था। सहवाग ट्वीट करके गुस्सा होकर कहा कि 'निकोलस पूरन का तो दो बार चूरन निकाल दिया लेकिन मैं मैन ऑफ द मैच की चॉइस से सहमत नहीं हूं। जिस अंपायर ने यह शॉर्ट रन दिया वह मैन ऑफ द मैच होना चाहिए था। ये शॉर्ट रन नहीं था और इसी ने मैच का अंतर अंतर पैदा किया।'

I don’t agree with the man of the match choice . The umpire who gave this short run should have been man of the match.

Short Run nahin tha. And that was the difference. #DCvKXIP pic.twitter.com/7u7KKJXCLb