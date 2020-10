IPL 2020/ अंपायर वाइड देने ही वाले थे कि धोनी को आया गुस्सा, तुरंत बदला फैसला, देखिये VIDEO

नई दिल्ली। चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच आईपीएल मुकाबले के दौरान एक ऐसा पल आया, जब विकेट के पीछे मौजूद महेंद्र सिंह धोनी का गुस्सा दिखा। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है। मैच के दौरान अंपायर ने अपना हाथ वाइड के लिए फैलाते फैलाते फैसला बदलने का फैसला लिया।

19वें ओवर में अंपायर पॉल रेफल ने गेंद फेंके जाने के बाद अपनी बाहें खोलकर इसे वाइड देने का मन बनाया था लेकिन ऐसा नहीं किया। वो हाथ फैलाते फैलाते आधे में ही रुक गए। इसके पीछे विकेट के पीछे मौजूद चेन्नई के कप्तान धोनी का गुस्सा माना जा रहा है। जब शार्दुल ठाकुर की गेंद पर अंपायर रफेल वाइड देने के लिए हाथ फैलाने वाले थे तभी धोनी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कुछ कहा और अंपायर ने हाथ को आधे रास्ते में ही रोक लिए।

