IPL 2020/ उद्घाटन मैच में धमाकेदार जीत के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने दिया बड़ा बयान, अपनी ही टीम को लेकर कह डाली ऐसी बात

डेस्क। जीत के बावजूद टीम की कमजोरियों पर नजर। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी की यही तो खासियत है। चेन्नई सुपरकिंग्स के इस दिग्गज कप्तान ने इंडियन प्रीमियर लीग में जीत से आगाज करने के बावजूद कहा कि उनकी टीम को अभी कुछ विभागों में सुधार करने की जरूरत है।

धोनी ने कहा, 'काफी सकारात्मक पक्ष रहे लेकिन कुछ ऐसे विभाग हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। विशेषकर टाइमिंग को लेकर। बाद में खेलते हुए ओस पड़ने तक थोड़ा मूवमेंट रहता था। ऐसे में अगर आपके पास विकेट बचे हों तो आप फायदे में रहते हो।'

'An amazing job by each an every individual who is a part of the IPL,' MS Dhoni on #Dream11IPL #MIvCSK pic.twitter.com/xcvyZzLs6I