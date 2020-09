IPL 2020/ गौतम गंभीर ने संजू सैमसन को लेकर सोशल मीडिया पर दिया चैलेंज, शशि थरूर ने कुछ इस दिलचस्प अंदाज में दिया जवाब

नई दिल्ली। राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज संजू सैमसन ने मंगलवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ महज 32 गेंदों पर 74 रनों की पारी खेली थी जिसको लेकर सचिन ने युवा खिलाड़ी की प्रशंसा की। बीजेपी सांसद व पूर्व क्रिकेटर गंभीर ने जहां सैमसन को भारत का सबसे बेहतरीन युवा क्रिकेटर बताया। वहीं, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सैमसन को अगला धोनी करार दिया है।

संजू सैमसन की इस पारी के बाद पूर्व क्रिकेटरों से लेकर आम क्रिकेटप्रेमी तक ने उनकी जमकर तारीफ की। गौतम गंभीर ने उन्हें सबसे बेहतरीन युवा बल्लेबाज करार दिया। उन्होंने ट्वीट किया, ‘संजू सैमसन ना सिर्फ देश के सबसे बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, बल्कि वे सबसे बेहतरीन युवा बल्लेबाज भी हैं। क्या इस पर किसी को बहस करनी है?’

Sanju Samson is not just the best wicketkeeper batsmen in India but the best young batsman in India! Anyone up for debate?

शशि थरूर ने गंभीर के ट्वीट को रीट्वीट कर लिखा, ‘गौतम गंभीर, मैं तो कोई बहस नहीं करूंगा। मैं उसे तब से जानता हूं जब वह बच्चा था। जब वह 14 साल का था, तब मैंने उससे कहा था कि वह अगला एमएस धोनी साबित होगा। उसमें यह काबिलियत है और वह खुद में आत्मविश्वास पैदा कर रहा है। अब उसे सिर्फ मौके की दरकार है।’

No argument from me @GautamGambhir ! I have known him since he was a kid. At 14 I told him he would be the next @msdhoni. He has the ability & is developing the self-belief. All he needs is the breaks! https://t.co/NmgX0wOIhs