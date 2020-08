IPL 2020/पांच महीने बाद नेट पर उतरे तो डरे हुए थे विराट कोहली, खुद किया खुलासा, देखिये VIDEO

डेस्क। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के कप्तान विराट कोहली ने जब पांच महीनों बाद नेट्स पर प्रैक्टिस की तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। हालांकि भारतीय कप्तान विराट कोहली ने स्वीकार किया कि पांच महीनों में जब वह पहली बार नेट पर उतरे तो वह थोड़े डरे हुए थे।

फ्रेंचाइजी के वेबसाइट के अनुसार कोहली ने कहा, ''ईमानदारी से कहूं तो यह उम्मीद से कहीं बेहतर रहा। मैं थोड़ा डरा हुआ था। मैंने पांच महीनों से बल्ला नहीं पकड़ा था, लेकिन हां, जैसा मैने सोचा था, यह उससे बेहतर रहा।''

Bold Diaries: First Practice Session



Watch how the first net session in over 5 months went for most of our players! 🔝#PlayBold #IPL2020 #WeAreChallengers pic.twitter.com/vWsSutD4vw