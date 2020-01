INDvsNZ, 1st T20I: श्रेयस अय्यर ने रोहित-विराट को लेकर दिया बड़ा बयान, देखिये VIDEO

डेस्क। भारत ने पहले टी-20 में मेजबान न्यूजीलैंड को छह विकेट से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। इस मैच के हीरो श्रेयस अय्यर रहे। उन्होंने 29 गेंदों में 5 चौकों और 3 छक्कों के साथ नाबाद 58 रनों की पारी खेली।

इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए श्रेयस अय्यर को 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया। मैच के बाद युजवेंद्र चहल के टॉक शो 'चहल टीवी' में श्रेयस अय्यर गेस्ट बनकर आए। श्रेयस की पारी के बारे में बात करते हुए चहल ने पूछा, 'क्या यह मेरी संगत का असर है या आप नेचुरली ऐसे कर रहे हैं?'

श्रेयस अय्यर ने कहा, 'यह बिल्कुल आपकी संगत का असर है। जिस तरह आप हमारा मनोरंजन करते रहते हैं, उससे महसूस ही नहीं होता कि हम मैच खेलने जा रहे हैं।'

मैच विनिंग पारी के बारे में बात करते हुए श्रेयस ने कहा, 'पार्टरनशिप की जरूरत थी। ग्राउंड भी बहुत छोटा था। हमारे लिए जरूरी था कि मैच को आखिर तक लेकर जाएं और यहां ऐसा सुनने में आया है कि 4 ओवर में 50 रन भी चेज हो सकता है।'

अय्यर ने कहा, 'हम लोगों ने यही सोचा था कि ओवर में एक बाउंड्री आ जाए तो उसके बाद बॉलर अपने आप प्रेशर में आ जाएंगे। जितना स्ट्राइक रोटेट करें और लूज डिलीवरी में एक चौका आ जाए तो बहुत ही अच्छा है।'

उन्होंने कहा, 'बहुत ही अच्छा लगता है, जब आप मैच फिनिश करते हैं। इसकी फीलिंग ही एक अलग-सी है और जब आप सिक्स मारकर मैच फिनिश करते हो तो वो अलग ही लेवल का फिलिंग है। मुझे यही अच्छा लगता है कि जब मैं पिच पर रहूं तो मुझे फिनिश करके आना है।'

श्रेयस ने आगे कहा, 'आपकी टीम में इतने अच्छे-अच्छे प्लेयर्स हैं। विराट भाई, रोहित भाई... तो उन्हें देखकर... उनकी संगत में रहकर फीलिंग आती है कि मुझे भी कभी तो फिनिश करना है और यह मेरे लिए बहुत ही अच्छा मूमेंट था।'

बात को आगे बढ़ाते हुए चहल ने कहा, जैसे पहले माही भाई थे, वो लास्ट में छक्का मारते थे। फिर मैं आया, फिर आप आए? इस पर श्रेयस अय्यर ने मजाक में जवाब देते हुए कहा, 'हां, मुझे इसी बात का गुस्सा है कि आप मेरे से पहले आए। मैंने हमेशा से यही सोचा था कि आपको ओवरटेक करना है, लेकिन आप मुझसे आगे निकल गए।'

