IndvsBan U19 WC Final: खिताबी जीत के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों से भिड़े बांग्लादेशी खिलाड़ी

नई दिल्ली। बांग्लादेश ने रविवार को चार बार की चैंपियन टीम इंडिया को तीन विकेट से हराकर पहली बार अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल (88) और तिलक वर्मा (38) के दम पर बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 178 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में बांग्लादेश ने परवेज हुसैन (47) और कप्तान अकबर अली (43`) की शानदार पारी के दम पर यह खिताबी मुकाबला जीत लिया। लेकिन जीत हासिल करते ही बांग्लादेश के खिलाड़ी अपना आपा खो बैठे। जैसे ही बांग्लादेशी बल्लेबाज ने विजयी रन बनाए।

Amazing scenes here in Potchefstroom as Bangladesh pull off a miraculous victory and are the u/19 world champions.. well fought india.. standard of cricket today and throughout this tournament has been world class.. congrats Bangladesh #U19WorldCup #FutureStars pic.twitter.com/JD7re0KLo2