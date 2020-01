Indvs NZ 2nd T20I: न्यूजीलैंड ने जीता टॉस, भारत करेगा पहले गेंदबाजी

नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी-20 सीरीज का दूसरा मुकाबला ऑकलैंड के ईडन पार्क मैदान पर खेला जाएगा। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, भारत पहले गेंदबाजी करेगा। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड दौरे में विजयी शुरुआत से अपना मनोबल मजबूत कर लिया है और टीम इंडिया आज गणतंत्र दिवस के दिन दूसरे टी-20 मुकाबले में जीत हासिल करने तथा पांच मैचों की सीरीज में अपनी बढ़त 2-0 करने के इरादे से उतरेगी।

