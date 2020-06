प्रथम श्रेणी क्रिकेटर के निधन पर भारतीय दिग्गज खिलाड़ियों ने शोक किया व्यक्त, सचिन बोले- सुनकर बहुत दुखी हूं

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष व पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली सहित कई भारतीय क्रिकेटरों ने सोमवार को दिग्गज प्रथम श्रेणी क्रिकेटर राजिंदर गोयल के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। राजिंदर गोयल का 77 वर्ष की आयु में रविवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण निधन हो गया है। गांगुली और विराट कोहली ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि घरेलू क्रिकेट में गोयल का चौंका देने वाला रिकॉर्ड उनके बारे में सब कुछ बताता है।

गांगुली ने बीसीसीआई की एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "भारतीय क्रिकेट समुदाय ने आज घरेलू क्रिकेट का एक बड़ा हिस्सा खो दिया है। उनका चौंका देने वाला रिकॉर्ड आपको उनके कौशल के बारे में सब कुछ बताता है। उन्होंने एक ऐसा कैरियर बनाया है, जो 25 से अधिक वर्षों तक बना हुआ है और अभी भी युवा क्रिकेटरों को प्रेरित कर रहा है। खेल के प्रति उनका समर्पण और प्रतिबद्धता शानदार थी।" गांगुली ने कहा, "750 विकेट लेने में सक्षम होने के लिए वर्षों के मेहनत की जरूरत होती है और मैं उनके प्रयासों को सलाम करता हूं। मैं उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं।"

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने इस दिग्गज स्पिनर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। कोहली ने ट्वीट किया, ‘हमने राजिंदर गोयल जी के रूप में एक दिग्गज खो दिया। उन्हें रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में याद किया जाता है जिससे उनके शानदार करियर का पता चलता है। ईश्वर उनके परिवार और प्रियजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे।’

We've lost a legend in Rajinder Goel Ji. Him being the highest wicket-taker in the history of Ranji Trophy, speaks volumes about the career he had. Wishing all the strength to his family and loved ones. 🙏🏼

सचिन तेंदुलकर ने राजिंदर गोयल के निधन पर ट्वीट किया, ‘राजिंदर गोयल जी के निधन की खबर सुनकर दुखी हूं। वह भारतीय घरेलू क्रिकेट के दिग्गज थे जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में 600 से अधिक विकेट लिये। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।’

Saddened to hear about the passing away of Rajinder Goel ji! He was a stalwart of Indian Domestic Cricket picking up more than 600 wickets in the Ranji Trophy.

May his soul Rest in Peace and my heartfelt condolences to his near and dear ones. 🙏🏼 pic.twitter.com/hqDoSsoL5y