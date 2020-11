IND vs AUS मैच के दौरान भारतीय लड़के ने ऑस्ट्रेलियाई लड़की को किया प्रपोज, फिर हुआ कुछ ऐसा, देखें VIDEO

नई दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेले जा रहे दूसरे वनडे के दौरान एक रोचक घटना कैमरे में कैद हो गई। टारगेट चेज करने उतरी टीम इंडिया का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। फैंस अपनी टीम से काफी निराश नजर आ रहे थे। लेकिन, मैदान के बाहर एक भारतीय युवा ने सभी का दिल जीत लिया।

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में भारतीय लड़के ने ऑस्ट्रेलियाई लड़की को प्रपोज किया, जिस पर लड़की ने हां कहा। प्रपोजल स्वीकार कर लड़की ने लड़के को गले लगा लिया। इसके बाद वह रिंग पहनते हुए दिखाई देती है। वहां मौजूद दर्शकों ने तालियां बजाकर दोनों को बधाई दी।

मैक्सवेल ने भी बजाई तालियां

मैदान में लगी बड़ी स्क्रीन पर इस अनोखे प्रपोजल को देखकर ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ताली बजाकर खुशी जताते नजर आए।

Was this the riskiest play of the night? 💍



She said yes - and that's got @GMaxi_32's approval! 👏 #AUSvIND pic.twitter.com/7vM8jyJ305