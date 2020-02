भारतीय गेंदबाज ने वनडे मैच में हैट्रिक समेत चटकाए 10 विकेट, BCCI ने शेयर किया VIDEO

डेस्क। महिला अंडर-19 वनडे ट्रॉफी में चंडीगढ़ और अरुणाचल प्रदेश के बीच आंध्र प्रदेश के कडापा में केएसआरएम कॉलेज ग्राउंड पर खेले गए एक मुकाबले में चंडीगढ़ की कप्‍तान ने ऐसा प्रदर्शन किया कि उन्‍हें बीसीसीआई ने भी सलाम किया। हम बात कर रहे है चंडीगढ़ की कप्‍तान काश्‍वी गौतम की जिन्होंने एक पारी में सभी 10 विकेट चटकाए।

काशवी गौतम ने अरुणाचल प्रदेश की टीम के खिलाफ ये कहर बरपाया। हैरानी की बात तो ये रही कि काशवी ने एक दो नहीं, बल्कि विरोधी टीम के सभी 10 विकेट चटका दिए, जिसमें एक हैट्रिक भी शामिल थी।

काशवी गौतम ने अरुणाचल प्रदेश की टीम के खिलाफ महज 4.5 ओवर गेंदबाजी की और सिर्फ 12 रन खर्च कर पूरी टीम को समेट दिया और अपने खाते में 10 विकेट जोड़ लिए। इस मैच में काशवी गौतम ने पहले ही ओवर में दो विकेट अपने नाम किए थे।

वहीं, दूसरे ओर में 3 विकेट लिए, जो कि आखिरी तीन गेंदों पर आए और उनकी हैट्रिक पूरी हुई। नतीजन विपक्षी टीम सिर्फ 25 रन पर ढेर हो गई। इससे पहले चंडीगढ़ की टीम ने 186 रन बनाए थे। इस तरह अरुणाचल प्रदेश की टीम 161 रनों के बड़े अंतर से ये मुकाबला हार गई।

खुद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI को अपने आधिकारिक ट्विटर BCCI वुमेन क्रिकेट हैंडल से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि इस खिलाड़ी ने इतिहास रचा है। अपनी टीम की कमान संभाल रहीं काशवी गौतम ने गेंद से तो कहर बरपाया ही था, बल्ले से भी वे तूफान मचा चुकी थीं।

Hat-trick ✅

10 wickets in a one-day game ✅

49 runs with the bat ✅

Leading from the front ✅



4.5-1-12-10! 👌👌



Kashvee Gautam stars as Chandigarh beat Arunachal Pradesh in the @paytm Women’s Under 19 One Day Trophy. 👏👏 #U19Oneday



Scorecard 👉👉 https://t.co/X8jDMMh5PS pic.twitter.com/GWUW9uUgtF