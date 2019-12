VIDEO: जब रवींद्र जडेजा ने कर दी हर्षा भोगले की बोलती बंद

डेस्क। टीम इंडिया के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ कटक वनडे में नाबाद 39 रन बनाकर भारतीय टीम को जीत दिलाई। मैच खत्म होने के बाद जब जडेजा पैवेलियन लौटे तो मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने उनसे बातचीत की।

दरअसल हर्षा भोगले ने हिंदी में सवाल पूछा लेकिन जडेजा ने उसका जवाब फर्राटेदार अंग्रेजी बोलकर दिया। बस ये बात भारतीय क्रिकेट फैंस ने पकड़ ली और वो हर्षा भोगले को ट्रोल करने लगे।

Okay, since I have been flooded with responses on this.... In a post match presentation, you always go in the language the player is most comfortable in. I've known Jadeja for 10 yrs now and so began in his language. The moment he indicated he was good to go in English, I shifted