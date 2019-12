कटक में भारत की जीत के हीरो रहे इस खिलाड़ी को एक समय दर्शकों ने लगाई थी फटकार, लेकिन अब...

कटक। कप्तान विराट कोहली (85), ओपनर लोकेश राहुल (77) और उपकप्तान रोहित शर्मा (63) के शानदार अर्धशतकों तथा निचले क्रम में रवींद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर के उपयोगी योगदान से भारत ने वेस्टइंडीज को बड़े स्कोर वाले तीसरे और अंतिम वनडे में रविवार को चार विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली।

इस मैच में भारतीय कप्तान विराट कोहली के आउट होने से बाद शार्दुल ठाकुर ने शानदार बड़े शॉट्स लगाकर टीम की जीत पक्की की। जीत शार्दुल की जीत के बाद फैंस तारीफ कर रहे हैं उनके अपने डेब्यू वनडे मैच में ही फैंस की फटकार मिली थी।

शार्दुल ठाकुर का वनडे क्रिकेट में डेब्यू मैच विवादों में घिर गया था। पहले मैच में शार्दुल 10 नंबर की जर्सी पहनकर खेलने उतरे थे। दरअसल भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर 10 नंबर की जर्सी में खेला करते थे। सचिन के रिटायर होने के बाद पहली बार कोई खिलाड़ी इस नंबर की जर्सी में खेलने उतरा था।

यह बात दर्शकों को रास नहीं आई और उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की इस बात के लिए जमकर आलोचना की। लोगों का कहना था कि सचिन की जर्सी में वह किसी और को नहीं देख सकते हैं। सचिन जैसे दिग्गज की जर्सी में कोई भी और खिलाड़ी नहीं खेलना चाहिए।

@BCCI Jersey no 10 belongs to one and only @sachin_rt

We cant accept anyone wearing that Jersey no.. pic.twitter.com/ybb4oqzpBb