भारत vs दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज कोरोना वायरस के चलते हुई रद्द

नई दिल्ली। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही थी, लेकिन पहला वनडे बारिश की वजह से बिना टॉस हुए रद्द हो गया था। अब BCCI ने कोरोना वायरस के चलते एक बड़ा फैसला लिया और कहा भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज के बाकी दो वनडे इंटरनैशनल रद्द कर दिए गए हैं। ये मैच 15 और 18 मार्च को लखनऊ और कोलकाता में खेले जाने थे।

India's remaining two ODIs against South Africa in Lucknow and Kolkata called off in wake of COVID-19 pandemic: BCCI official