भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया: सिडनी में 299वें भारतीय टेस्ट क्रिकेटर बनेंगे तेज गेंदबाज नवदीप सैनी

नई दिल्ली। तेज गेंदबाज नवदीप सैनी भारत के 299वें टेस्ट क्रिकेटर बनने हेतु तैयार हैं। उन्हें चोटिल उमेश यादव के स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कल मतलब वीरवार से शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट मैच हेतु प्लेइंग इलेवन में सम्मिलित किया गया है।

उमेश मेलबर्न टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में अपना चौथा ओवर करते वक्त चोटिल हो गए थे। शार्दुल ठाकुर भी उनकी जगह पर प्लेइंग इलेवन में स्थान बनाने के दावेदार थे जबकि टी नटराजन को भी टेस्ट टीम में सम्मिलित कर दिया गया था परन्तु दौरे पर गई चयनसमिति ने सैनी पर यकीन दिखाया है।

Fast & furious! @navdeepsaini96 is all set for his Test debut at the @scg tomorrow. #TeamIndia 💪😎🙌 #AUSvIND pic.twitter.com/gHMn4oUOk3