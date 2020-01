Ind Vs SL, 1st T-20: मैच से पहले फैंस ने दिया कप्तान कोहली को शानदार उपहार, विराट हुए गदगद, देखिये VIDEO

डेस्क। भारत का श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की टी 20 सीरीज का पहला मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना था जो बारिश के चलते रद्द करना पड़ा।

इस मैच के रद्द होने की वजह से हालाँकि विराट कोहली सहित सभी क्रिकेट प्रेमी निराश नजर आये, लेकिन मैच से पहले कप्तान कोहली को एक फैन की तरफ से खूबसूरत तोहफा मिला जिसे देखकर विराट कोहली बहुत खुश हुए।

दरअसल श्रीलंका के खिलाफ गुवाहाटी टी-20 से पहले विराट की मुलाकात ऐसे ही अपने एक फैन से हुई, जो अपने पसंदीदा क्रिकेटर के लिए एक खास तोहफा लेकर आया था। यह तोहफा देख कर कोहली भी दंग रह गए।

यह तोहफा विराट को गुवाहाटी में रहने वाले राहुल ने दी। राहुल ने कबाड़ यानी बेकार फोन, तारों और कीलों से विराट की बेहतरीन तस्वीर बनाई।

Making art out of old phones.

How is this for fan love! 👏👏 #TeamIndia @imVkohli pic.twitter.com/wnOAg3nYGD