Ind vs NZ: सुपर ओवर को लेकर ट्रोल हुई भारतीय एंकर, टीवी पर कहा- भारतीय जनता पार्टी ने छक्का मारकर सुपर ओवर में..., देखिये VIDEO

वेलिंगटन। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को फिर से सुपर ओवर में हरा दिया है। इसके साथ ही विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया ने इस सीरीज में अब 4-0 से आगे हो गई। सुपर ओवर में न्यूजीलैंड ने भारत को 14 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में भारत ने 5 गेंदों पर ही मैच जीत लिया।

भारत की इस जीत के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक टीवी एंकर भारतीय जनता पार्टी को जीता हुआ बता रही हैं।

यह एक गुजराती टीवी चैनल का वीडियो है, जिसमें एंकर कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने छक्का मारकर सुपर ओवर में मैच जीत लिया है।

सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और फैन्स भी इस पर जमकर कमेंट कर रहे हैं।

With last ball six BJP won the match against New Zealand 😳

`The propaganda possessed media has gone bonkers 😂 pic.twitter.com/GwjlZL3ohC