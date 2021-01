IND VS AUS: भारत की जीत पर विराट कोहली ने जताई खुशी, शुरू हुआ बधाईयों का सिलसिला

ब्रिस्बेन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी चौथे और निर्णायक टेस्ट मैच के पांचवें दिन भारत ने ऑस्ट्रेलिया में अपना सबसे बड़ा 328 रन का टारगेट पूरा कर लिया और चौथा टेस्ट जीतकर 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। ऑस्ट्रेलिया 32 साल बाद ब्रिस्बेन में पहली बार टेस्ट हारी है। भारतीय टीम ने ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर पहला टेस्ट जीता है।

इस टेस्ट से पहले टीम इंडिया ने 6 टेस्ट खेले थे, जिसमें से 5 हारे और एक ड्रॉ कराया। अब यह भारत की ऑस्ट्रेलिया में दूसरी टेस्ट सीरीज में जीत है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में अब तक 13 में से 8 सीरीज हारीं, 2 जीती और 3 ड्रॉ खेली हैं। इसी संग भारत ने ऑस्ट्रेलिया को सीरिज में 2-1 से पटखनी देकर बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी पर भी अपना कब्जा कर लिया है। जीत के पश्चात बधाईयों का दौर शुरू हो गया है।

विराट कोहली

भारतीय टीम के नियमित कप्तान विराट कोहली ने भी इस जीत पर बधाई दी। उन्होने ट्वीट कर बोला, 'एडिलेड के बाद जो उनकी टीम को कमजोर समझ रहे थे उनके मुंह पर ये करारा जवाब है।'

WHAT A WIN!!! Yessssss. To everyone who doubted us after Adelaide, stand up and take notice. Exemplary performance but the grit and determination was the standout for us the whole way. Well done to all the boys and the management. Enjoy this historic feat lads. Cheers 👏🏼🇮🇳 @BCCI pic.twitter.com/CgWElgOOO1 — Virat Kohli (@imVkohli) January 19, 2021

सौरव गांगुली

बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने इस ऐतिहासिक जीत पर बोला कि यह उल्लेखनीय जीत है। ऑस्ट्रेलिया में जाकर इस तरह से टेस्ट सीरीज जीतने हेतु भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा।

Just a remarkable win...To go to Australia and win a test series in this way ..will be remembered in the history of indian cricket forever ..Bcci announces a 5 cr bonus for the team ..The value of this win is beyond any number ..well done to every member of the touring party.. — Sourav Ganguly (@SGanguly99) January 19, 2021

केविन पीटरसन

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने भी भारत की इस शानदार जीत पर बधाई पेश की है।

Only issue with India beating Australia in such an INCREDIBLE manner, is that the Test was played in Brisbane.

A city that doesn’t deserve an event so good! 🤣



Pant - the boy who turned into a man today in Australia, in cricketing terms!



👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 — Kevin Pietersen🦏 (@KP24) January 19, 2021

बता दें कि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 294 रनों पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया की कुल बढ़त 327 रनों की है और भारत को जीत के लिए 328 रनों का लक्ष्य मिला है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दूसरी पारी में स्टीव स्मिथ ने सर्वाधिक 55 रनों की पारी खेली। स्मिथ के अलावा डेविड वार्नर ने 48,मार्कस हैरिस ने 38 और कैमरन ग्रीन ने 37 रन बनाए। भारत के लिए दूसरी पारी में मोहम्मद सिराज ने पांच विकेट हासिल किए। सिराज के अलावा शार्दुल ठाकुर ने चार और वॉशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट लिया।

जानकारी के मुताबिक इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 369 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बेहतरीन शतकीय पारी खेलते हुए मार्नस लाबुशाने ने 108 रन बनाए। लाबुशाने के अलावा कप्तान टिम पेन ने 50, कैमरन ग्रीन ने 47 और मैथ्यू वेड ने 45 रन बनाए। जवाब में भारत ने अपनी पहली पारी में 336 रन बनाए।

भारतीय पारी का आकर्षण शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर की बल्लेबाजी रही। शार्दुल ने 67 और सुंदर ने 62 रन बनाए। इन दोनों ने सातवें विकेट के लिए रिकॉर्ड 123 रनों की साझेदारी की। शार्दुल और सुंदर के अलावा सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने 44,मयंक अग्रवाल ने 38,कप्तान अजिंक्या रहाणे ने 37 और चेतेश्वर पुजारा व रिषभ पंत ने क्रमशः 25 और 23 रन बनाए। पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को 33 रनों की बढ़त हासिल हुई थी।

