Ind vs Aus: दोबारा नस्लीय टिप्पणी के शिकार हुए सिराज, पुलिस ने कुछ दर्शकों को किया स्टेडियम से बाहर

सिडनी। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य सिडनी में जारी तीसरे टेस्ट में दर्शकों की बदतमीजी बढ़ती ही जा रही है। बीते शनिवार को जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के जरिए दर्शकों की ओर से नस्लीय दुर्व्यवहार की शिकायत दर्ज करवाने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि आज दोबारा से इसी तरह की वारदात नजर आई है।

मैच के चौथे दिन चायकाल से पूर्व 86वें ओवर में मैदान में सब कुछ सामान्य दिखाई नहीं दिया। गेंदबाजी करने के पश्चात दोबारा फिल्डिंग करने गए सिराज को फिर नस्लभेदी टिप्पणियों से गुजरना पड़ा, उन्होंने तुरंत अंपायर से शिकायत की। कुछ देर तक मैच को रोकना पड़ा। इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने सिराज के जरिए चिन्हित किए गए दर्शकों को मैदान से बाहर किया।

Play comes to a halt due to poor problems in the crowd. Lots of chats between umpires and players #AUSvIND pic.twitter.com/O9AlMeJK29