IND vs AUS: तीसरे टेस्ट के लिए भारतीय टीम का ऐलान, रोहित शर्मा करेंगे ओपनिंग, ऐसी होगी प्लेइंग XI

नई दिल्ली। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 जनवरी मतलब कल से शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट हेतु भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय टीम से रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे। इसका अर्थ यह है कि रोहित संग नए ओपनिंग कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए बॉक्सिंग डे टेस्ट में पदार्पण करने वाले शुभमन गिल संग मयंक अग्रवाल शुरुआती दो टेस्ट खेलने के बाद बाहर हो गए हैं।

टीम में बॉलर नवदीप सैनी को सम्मिलित किया गया है। भारत पहले तेज गेंदबाज नवदीप सैनी को भी उतारेगा जो बीते दो टेस्ट मैचों में मोहम्मद शमी और उमेश यादव के चोटिल होने के पश्चात टीम में आए थे। जबकि हनुमा विहारी ने मध्य क्रम में अपना स्थान बरकरार रखा है।

अटकलों के पश्चात वह रोहित की वापसी हेतु खिलाड़ी होंगे यदि अनुभवी ने निर्णय लिया गया कि मध्यक्रम स्पॉट उनकी वापसी हेतु बेहतर जगह होगी। इसका अर्थ है कि दोनों टीमें ऑस्ट्रेलिया संग तीसरे टेस्ट में नए.नए उद्घाटन संयोजन कर सकती हैं और डेविड वार्नर को वापस बुलाकर विल पोकोवस्की को डेब्यू करने हेतु तैयार कर सकती हैं।

JUST IN: India confirm team changes for the third #AUSvIND Test. https://t.co/foZl5ZtcXs