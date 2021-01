Ind vs Aus: सिडनी टेस्ट में और बढ़ी भारत की मुश्किलें, पंत के बाद अब जडेजा भी पहुंचे अस्पताल

सिडनी। भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के मध्य बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरे टेस्ट मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। आज मैच का तीसरा दिन है। भारत की पहली पारी 244 रनों पर ढेर हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के पास पहली पारी में 94 रन की बढ़त भी है। इसके साथ ही बल्लेबाजी के दौरान टीम के दो महत्वपूर्ण सदस्य चोटिल हो गए। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को पारी समाप्त होने के शीघ्र बाद अस्पताल ले जाया गया और अब ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को भी अंगूठे की चोट की वजह से अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका स्कैन किया जाएगा। BCCI ने अपने बयान में बोला- "बैटिंग के दौरान रवींद्र जडेजा के बाएं अंगूठे में चोट लग गई। उन्हें स्कैन के लिए ले जाया गया है।"

UPDATE - Ravindra Jadeja suffered a blow to his left thumb while batting. He has been taken for scans.#AUSvIND pic.twitter.com/DOG8SBXPue