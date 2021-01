Ind vs Aus: ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने रखा विशाल स्कोर, जीतने के लिए बनाने होंगे इतने रन

सिडनी। ऑस्ट्रेलिया ने 312-6 पर अपनी दूसरी पारी घोषित कर दी है एवं अब भारतीय टीम को 3rd बॉर्डर-गावस्कर टेस्ट जीतने हेतु 407 रनों की आवश्यकता होगी। इससे पूर्व पदार्पण कर रहे तेज गेंदबाज नवदीप सैनी ने दो विकेट लिए किंतु इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ तीसरे क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन मतलब आज लंच तक दूसरी पारी में चार विकेट पर 182 रन बनाकर मैच में अपनी स्थिति बहुत मजबूत कर ली। ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्टीव स्मिथ (155 गेंद में नाबाद 58) और मार्नस लाबुशेन (118 गेंद में 73 रन) ने अर्धशतक जड़े जिससे टीम ने अपनी कुल बढ़त को 276 रन तक पहुंचा दिया।

Australia have declared their 2nd innings at 312-6 and #TeamIndia will now need 407 runs to win the 3rd Border-Gavaskar Test. #AUSvIND



Details - https://t.co/lHRi0Qef30 pic.twitter.com/pWfGLG7T4G