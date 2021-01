Ind vs Aus: तीसरे दिन का खेल समाप्त, ऑस्ट्रेलिया ने हासिल की 197 रन की लीड

सिडनी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य सिडनी में चल रहे तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल समाप्त हो गया है। तीसरे दिन तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में दो विकेट के नुकसान पर 103 रन तैयार कर लिए हैं। 197 रनों की बढ़त प्राप्त की है। भारत ने पहली पारी में 244रन बनाए थे।

That's stumps! Aussies extend their lead to 197 runs with Labuschagne 47` and Smith 29` at the close of play.



