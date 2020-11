IND vs AUS/ रवि शास्त्री ने पंड्या-धवन के साथ पेट अंदर करके खिंचवाई तस्वीरें, लोगों ने कर दिया ट्रोेल

नई दिल्ली। कोरोना के बीच टीम इंडिया अपने पहले विदेश दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है। टीम फिलहाल सिडनी में क्वारैंटाइन है। कोरोना के बीच क्रिकेट शुरू होने पर टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री खुशी जाहिर की। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि काम पर लौटकर अच्छा लग रहा है। इसके साथ ही रवि शास्त्री ने सोशल मीडिया पर प्रैक्टिस सेशन की तस्वीर शेयर की है जिसपर फैन्स जमकर कमेंट कर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं।

दरअसल शास्त्री ने प्रैक्टिस सेशन की जो तस्वीर शेयर की है उसमें वो अपने पेट को दबाए हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद लोग उन्हें भऱपूर ट्रोल कर रहे हैं। फैन्स का मानना है कि शास्त्री ने जानबूझकर अपने पेट को अंदर दबाकर फोटो खिंचवाई है। गौरतलब है कि शास्त्री फिटनेस को लेकर काफी ट्रोल हो चुके हैं, ऐसे में उन्होंने अपनी फिटनेस पर ध्यान दिया है।

I can see your stomach pulling in to look good and fit with shikhar paaji😁 — Rahul Domai (@RahulDomai56) November 18, 2020

बुधवार को भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, ओपनर शिखर धवन और गेंदबाज शार्दुल ठाकुर के साथ कोच शास्त्री ने ट्रेनिंग सेशन में काम किया। इन तीनों ही खिलाड़ी के साथ उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा, वापस से काम की शुरुआत करने से काफी अच्छा लग रहा है।

I think he is trying hard cover his stomach. Pushing it hard inside 😂😁 — Satya4U (@satya4_u) November 18, 2020

बता दें कि भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर तीन वनडे, तीन टी20 और चार टेस्ट मैचों की सीरीज में खेलना है। 27 नवंबर को वनडे सीरीज के साथ ही भारत के दौरे का आगाज होगा। 29 नवंबर को दूसरा जबकि 2 दिसंबर को आखिरी वनडे खेला जाना है। टी20 मुकाबले 4, 6 और 8 दिसंबर को खेले जाएंगे। टेस्ट सीरीज की शुरुआत 17 दिसंबर को होगी।

