Ind vs Aus/ आखिरी वनडे में पांड्या-जडेजा ने दिलाई टीम इंडिया को जीत, पूर्व क्रिकेटर ने मांजरेकर को किया ट्रोल

डेस्क। बुधवार को केनबरा में खेले गए सीरीज का आखिरी वनडे टीम इंडिया ने जीतकर अपनी इज्जत बचाई। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 13 रनों से मात दी, जिससे मेजबान टीम विराट ब्रिगेड का सीरीज में सूपड़ा साफ नहीं कर पाई। 303 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 49.3 ओवरों में 289 रनों पर सिमट गई। भारतीय टीम ने हार्दिक पंड्या (नाबाद 92 रन, 76 गेंदें, 7 चौके, एक छक्का) और रवींद्र जडेजा (नाबाद 66 रन, 50 गेंदें, 5 चौके, 3 छक्के) के बीच छठे विकेट के लिए 150 रनों की अटूट साझेदारी की बदौलत निर्धारित 50 ओवरों में 5 विकेट पर 302 रन बनाए।

