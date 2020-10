IND vs AUS/ सूर्यकुमार यादव को टीम इंडिया में जगह न मिलने पर भड़के हरभजन सिंह, कह डाली ऐसी बड़ी बात

नई दिल्ली। सुनील जोशी की अगुआई वाली टीम इंडिया की सेलेक्शन कमेटी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए 32 सदस्यीय टीम की घोषणा सोमवार को कर दी है। इस टीम में चोटिल रोहित शर्मा व इशांत शर्मा को शामिल नहीं किया गया। जबकि रिषभ पंत को सिर्फ टेस्ट टीम में ही जगह दी गई।

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम चयन से पहले हर कोई उम्मीद कर रहा था कि इस बड़े दौरे के लिए आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए शानदार प्रदर्शन कर रहे सूर्यकुमार यादव को जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और उनकी एक बार फिर अनदेखी कर दी गई। उनके न चुने जाने पर दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने नाराजगी जताई है।

Don’t know what else @surya_14kumar needs to do get picked in the team india.. he has been performing every ipl and Ranji season..different people different rules I guess @BCCI I request all the selectors to see his records