IND vs NZ 3rd T20: भारत ने न्यूजीलैंड में पहली बार जीती सीरीज, रोहित-विराट और सहवाग ने दिया बड़ा बयान

हैमिलटन। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने सुपर ओवर में न्यूजीलैंड को हराया। भारत ने 20 ओवर में पांच विकेट पर 179 रन बनाए थे। जवाब में न्यूजीलैंड ने भी 20 ओवर में छह विकेट पर 179 रन बनाए।

मैच इसके बाद सुपर ओवर तक खिंचा, जहां न्यूजीलैंड ने 17 रन बनाए और भारत ने 20 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारत ने पहली बार न्यूजीलैंड में टी20 इंटरनेशनल सीरीज अपने नाम की है।

इस जीत के बाद गदगद होते हुए भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा, “एक समय हमें लगा कि मैच हमारे हाथ से निकल गया। मैंने कोच से कहा कीवी इस मैच को जीतने के हकदार हैं क्योंकि जिस तरह केन बल्लेबाजी कर रहे थे उनका जीतना निश्चित नजर आ रहा था। लेकिन शमी का अनुभव हमारे काम आया।"

कोहली ने आगे कहा, "आखिरी गेंद से पहले हमने चर्चा की कि स्टंप्स को हिट करना है क्योंकि एक रन तो उन्हें किसी तरह मिल ही जाता। शमी ने विकेट हासिल किया, मैच सुपर ओवर में गया और रोहित तो वाकई अद्भुत हैं। ओवरआल यह एक शानदार जीत रही और न्यूजीलैंड में पहली बार टी-20 सीरीज जीतना सुखद है। इस जीत के बाद हम सीरीज को 5-0 से जीतने की पूरी कोशिश करेंगे।”

इस हार से निराश किसी कप्तान केन ने कहा, “सुपर ओवर हमारे लिए ज्यादा सफल नहीं रहे हैं इसलिए हमें निर्धारित ओवरों में ही जीत हासिल करने की कोशिश करनी होगी। भारतीय टीम ने एक बार फिर निर्णायक मौकों पर अपना अनुभव दिखाया और मैच को हमारे हाथ से निकाल ले गए।”

प्लेयर ऑफ द मैच रोहित ने राहत के साथ कहा, “मैंने सुपर ओवर में पहले कभी ऐसा नहीं किया था। मैंने गेंदबाज के गलती करने का इन्तजार किया और आखिरी दो गेंदों पर छक्के लगाए। महत्वपूर्ण मैच में महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के लिए अच्छा प्रदर्शन करना जरूरी होता है।”

