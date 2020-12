ICC ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को चुना इस दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर

डेस्क। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को इस दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के रूप में चुना है। इस दशक में वनडे क्रिकेट में कोहली इकलौते ऐसे क्रिकेटर रहे, जिन्होंने 10,000 से अधिक रन बनाए हैं।

इससे पूर्व कल मतलब बीते रविवार को आईसीसी ने इस दशक की टेस्ट, वनडे और टी20 टीम का ऐलान किया था। आईसीसी ने इस दशक की टेस्ट टीम की कप्तानी कोहली को प्रदान की थी, तो वहीं वनडे और टी20 टीम का कप्तान एमएस धोनी को बनाया था। हालांकि, कोहली एकमात्र ऐसे क्रिकेटर रहे, जिन्हें आईसीसी ने इस दशक की अपने तीनों फॉर्मेट की टीमों में स्थान दिया।

🇮🇳 VIRAT KOHLI is the ICC Men’s ODI Cricketer of the Decade 👏👏



🔝 Only player with 10,000-plus ODI runs in the #ICCAwards period

💯 39 centuries, 48 fifties

🅰️ 61.83 average

✊ 112 catches



A run machine 💥🙌 pic.twitter.com/0l0cDy4TYz