हार्दिक पांड्या ने खटखटाए टीम इंडिया में वापसी के दरवाजे, 39 गेंदों में शतक और 5 विकेट चटकाकर दिखाया अपना दम, देखिये VIDEO

डेस्क। लंबे समय से चोट की वजह से टीम इंडिया से बाहर चल रहे भारतीय टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर टीम इंडिया में अपनी वापसी के दरवाजे खटखटा दिए है। पांड्या ने डीवाई पाटिल टी 20 कप टूर्नामेंट में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए में 39 गेंदों पर 105 रन बनाए।

कमर की सर्जरी के बाद फिट होकर इस टूर्नामेंट के जरिए मैदान पर वापसी करने वाले हार्दिक पांड्या ने इस टूर्नामेंट के एक मुकाबले में रिलायंस वन की तरफ से खेलते हुए सीएजी के खिलाफ तूफानी शतकीय पारी खेली।

हार्दिक पांड्या की इस आतिशी पारी के बाद पांच विकेट चटकाने से रिलायंस वन ने डीवाई पाटिल टी-20 कप में मंगलवार को यहां नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टीम को 101 रन के बड़े अंतर से हराया।

पिछले सप्ताह इस टूर्नामेंट से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी करने वाले पांड्या ने ग्रुप सी के इस मैच में 10 छक्के और आठ चौके लगाए, जिससे उनकी टीम ने पांच विकेट पर 252 रन बनाने के बाद सीएजी की पारी को 151 रन समेट दिया।

37 ball Hundred For Hardik Pandya 🔥 #DYPATILT20



What A Way To Bring Up His Century.



7 fours And 10 Sixes

Only 8 Dot Balls In His Innings.



Kung Fu Pandya Rocks #HardikPandya pic.twitter.com/rpwNTvTJoq — Sujoy (@SujoyBarg07) March 3, 2020

हार्दिक पांड्या ने बल्ले के बाद गेंद से भी कमाल दिखाते हुए पांच विकेट चटकाए। इस मैच को देखने के लिए चयन समिति के अध्यक्ष एमएसके प्रसाद भी स्टेडियम में मौजूद थे। हार्दिक पांड्या की इस धमाकेदार वापसी के बाद सोशल मीडिया पर भी उनकी जमकर तारीफ हो रही है।

He Is Back With His Best! 🔥



Congratulations @hardikpandya7. Can't Wait To See This Type Of Batting Performance For Your Country.#HardikPandya

#DYPATILT20 pic.twitter.com/TfEEQ192mf — Kangkan Sarma (@imKangkanSarma) March 3, 2020

डीवाई पाटिल स्पोटर्स अकादमी के फेसबुक पेज पर हार्दिक पांड्या ने अपनी इस ताबड़तोड़ पारी के बारे में कहा, “यह मेरे जैसे खिलाड़ियों के लिए शानदार मंच है। मैं छह महीनों से बाहर हूं। लंबे समय बाद यह मैं दूसरा मैच खेल रहा था। मेरे लिए यह शानदार मंच है जहां मैं देख सकता हूं कि मैं और मेरा शरीर इस समय कैसी स्थिति में है। जिस तरह से चीजें हो रही हैं मैं उससे खुश हूं।”

So good to be back out there on the field where I belong 😊 Your support keeps me going 🙏 pic.twitter.com/5UBjJ7HbW0 — hardik pandya (@hardikpandya7) March 2, 2020

अपनी आतिशी पारी पर उन्होंने कहा, “अगर गेंद मेरे क्षेत्र में होगी तो मैं जाऊंगा और उसे मारूंगा। अधिकतर समय यह मेरे लिए अच्छा होता है। ऐसी कोई रणनीति नहीं होती कि मुझे वहां जाकर मारना ही है।”

हार्दिक ने जिस तरह की पारियां खेलीं है उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि अब उनकी टीम इंडिया में वापसी लगभग तय है। भारतीय टीम को न्यूजीलैंड दौरे के बाद अब अपनी धरती पर तीन मैचों की वनडे सीरीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलनी है।

