फ्लाइट से चोरी हुआ हरभजन सिंह का बल्ला, ट्वीट कर लिखा- 'किसी का सामान...

डेस्क। भारतीय क्रिकेट में अपना सराहनीय योगदान देने वाले फिरकी के बादशाह और टीम इंडिया के पूर्व गेंदबाज हरभजन सिंह का इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट से बल्ला चोरी हो गया। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी है।

हरभजन सिंह ने ट्वीट में लिखा, 'कल मैंने इंडियो 6ई की फ्लाइट संख्या 6E 6313 से मुंबई से कोयंबटूर की यात्रा की। मैंने पाया कि मेरे बैग से एक बल्ला गायब है। मैं चाहता हूं इसमें जो भी आरोपी है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। किसी का सामान लेना चोरी है। कृपया मदद करें।'

Yesterday I Travelled from Mumbai to Coimbatore by @IndiGo6E flight number 6E 6313 indigo airlines and I find a bat is missing from my kit bag!! I want action to be taken to find who this culprit is..going into someone’s belongings and taking any item is THEFT..Plz help @CISFHQrs