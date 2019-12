डेस्क। एमएसके प्रसाद के नेतृत्‍व वाली चयन सम‍ित‍ि ने सोमवार को ऑस्‍ट्रेल‍िया और श्रीलंका के ख‍िलाफ भारतीय टीम टीम के अलावा न्‍यूजीलैंड दौरे के ल‍िए भारत 'ए' टीम की घोषणा की है। भारत 'ए' की टीम में भी सूर्यकुमार को चयन के लायक नहीं समझा गया है। इसके बाद ऑफ स्‍प‍िनर हरभजन स‍िंह ने भारतीय टीम के चयनकर्ताओं पर पक्षपाती रवैया अपनाने का आरोप लगाया है।

यह खबर भी पढ़े: पाकिस्तानी क्रिकेटर ने युवा क्रिकेटर ने युवा खिलाड़ी को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा- 'नसीम शाह को मत खेलने देना...

हरभजन ने बल्‍लेबाजी में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे मुंबई के बल्‍लेबाज सूर्यकुमार यादव की अनदेखी के बाद सेलेक्‍टर्स पर जमकर गुस्‍सा उतारा है। भज्‍जी ने इस मामले में नाराजगी का इजहार करते हुए ट्वीट क‍िया-चयनकर्ताओं के अलग-अलग ख‍िलाड़ि‍यों के ल‍िए अलग-अलग न‍ियम हैं।

I keep wondering what’s wrong @surya_14kumar hv done ? Apart from scoring runs like others who keep getting picked for Team india india/A india /B why different rules for different players ???