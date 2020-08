रोहित शर्मा के फैंस के लिए खुशखबरी, एक्शन में लौटे 'हिटमैन', MI नेट्स पर जमकर की बल्लेबाजी, देखिये Video

डेस्क। भारतीय क्रिकेट टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा के फैंस के लिए खुशखबरी है कि 195 दिनों के बाद रोहित अब एक्शन में लौट आए हैं। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के नेट पर अभ्यास कर रहे हैं। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस टीम के कप्तान है।

रोहित शर्मा नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आउट दूर ट्रेनिंग में जमकर पसीना बहा रहे हैं। इससे पहले रोहित न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज में मैदान पर दिखाई दिए थे।

